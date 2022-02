Ucraina, la Russia ha iniziato l’invasione. Manovra a tenaglia, attacchi anche da Bielorussia e Crimea. “Missili su Kiev, centinaia di vittime”. Putin: “Per chi interferisce conseguenze mai viste” (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Russia, come si temeva, ha iniziato all’alba di giovedì 24 febbraio l’invasione dell’Ucraina da più fronti, con una Manovra a tenaglia su larga scala. I media locali riferiscono che forze russe stanno entrando nel Paese sia dal confine russo sia da BieloRussia e Crimea. Truppe di Mosca sono inoltre sbarcate ad Odessa. Forti esplosioni sono state sentite in molte città, da Kharkiv a Leopoli aMariupol e anche nella capitale Kiev, su cui sarebbero stati lanciati Missili prendendo di mira in particolare, secondo il ministero dell’Interno, caccia ucraini in un aeroporto fuori Kiev. Ma per la Tass sono stati colpiti anche palazzi e strutture commerciali. La Cnn sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) La, come si temeva, haall’alba di giovedì 24 febbraiodell’da più fronti, con unasu larga scala. I media locali riferiscono che forze russe stanno entrando nel Paese sia dal confine russo sia da Bielo. Truppe di Mosca sono inoltre sbarcate ad Odessa. Forti esplosioni sono state sentite in molte città, da Kharkiv a Leopoli aMariupol enella capitale, su cui sarebbero stati lanciatiprendendo di mira in particolare, secondo il ministero dell’Interno, caccia ucraini in un aeroporto fuori. Ma per la Tass sono stati colpitipalazzi e strutture commerciali. La Cnn sempre ...

