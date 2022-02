Ucraina | la Russia alza il tiro e attende la contromossa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo l’azione militare russa di stanotte ora la palla passa agli americani. Biden non si impegnerà più di tanto a difendere Kiev, avendo già avvertito gli alleati che non combatterà in. Del resto c’era da aspettarselo. Il vero obiettivo resta quello di un negoziato che va avanti da troppo tempo. Secondo Mosca la Nato non deve assolutamente permettere l’ingresso dell’nell’organizzazione. Putin ha dichiarato che lui non vuole invadere l’ma vuole difendere i separatisti del Donbass e smilitarizzare l’. La vicenda del Donbass è storicamente rilevante. Stiamo parlando di un’area filorussa da sempre, sia a livello culturale sia etnico e religioso. La memoria ci riporta indietro al tempo dell’elezione di Victor Yanukovich, espressione della parte russofona del paese, fra cui il Donbass, essendo ...