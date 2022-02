Ucraina, la prudenza dell’Occidente sulle sanzioni alla Russia. La Nato non attacca, Bruxelles in dubbio sul gas (Di giovedì 24 febbraio 2022) Manca poco al Consiglio europeo straordinario delle 20 a Bruxelles e gli alleati continuano a chiedersi cosa sia più giusto e soprattutto efficace fare contro «l’aggressore russo». Le minacce di sanzioni pesanti contro la Russia si sono alternate nei discorsi dei leader occidentali. Da Boris Johnson a Mario Draghi, da Joe Biden a Macron, l’Occidente insieme alla Nato sembra al suo ennesimo tentativo di fermare un’invasione che da più di 12 ore è ormai diventata realtà. «Diciamo con una sola voce che la democrazia prevarrà sull’autocrazia», tuona il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg poco dopo il G7 tenutosi nel pomeriggio con i leader mondiali. «La libertà prevarrà sull’oppressione e la violenza», scrive ancora dal suo profilo ufficiale. Se da un lato l’Organizzazione ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 febbraio 2022) Manca poco al Consiglio europeo straordinario delle 20 ae gli alleati continuano a chiedersi cosa sia più giusto e soprattutto efficace fare contro «l’aggressore russo». Le minacce dipesanti contro lasi sono alternate nei discorsi dei leader occidentali. Da Boris Johnson a Mario Draghi, da Joe Biden a Macron, l’Occidente insiemesembra al suo ennesimo tentativo di fermare un’invasione che da più di 12 ore è ormai diventata realtà. «Diciamo con una sola voce che la democrazia prevarrà sull’autocrazia», tuona il segretario generale dellaJens Stoltenberg poco dopo il G7 tenutosi nel pomeriggio con i leader mondiali. «La libertà prevarrà sull’oppressione e la violenza», scrive ancora dal suo profilo ufficiale. Se da un lato l’Organizzazione ...

Advertising

Open_gol : La prudenza dell'Occidente davanti alla prova di forza russa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - De Luca: 'Covid? Serve prudenza, guerra in Ucraina? Per l’Italia possibili ricadute pesanti: problema energetic… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - De Luca: 'Covid? Serve prudenza, guerra in Ucraina? Per l’Italia possibili ricadute pesanti: problema energetic… - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - De Luca: 'Covid? Serve prudenza, guerra in Ucraina? Per l’Italia possibili ricadute pesanti: problema energetic… - napolimagazine : VIDEO - De Luca: 'Covid? Serve prudenza, guerra in Ucraina? Per l’Italia possibili ricadute pesanti: problema energ… -