Ucraina, la dichiarazione di guerra di Putin: "Ci impegneremo alla demilitarizzazione e de-nazificazione dell'Ucraina" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Al via l'"operazione militare" in Ucraina, ufficialmente per difendere i separatisti del Donbass. A notte inoltrata il presidente russo Vladimir Putin a sorpresa interviene nella tv pubblica e varca il Rubicone, proprio mentre si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Un discorso aggressivo, in cui Putin tra l'altro ha invitato i soldati ucraini a deporre le armi e soprattutto minacciato di ritorsioni eventuali intromissioni esterne. "Ho preso la decisione di un'operazione militare", ha detto poco prima delle 6 del mattino a Mosca. Spiegando che "un ulteriore allargamento della Nato ad est e' inaccettabile" e che quelli dell'Alleanza atlantica sono "comportamenti immorali". Chiarendo poi che ... Leggi su lastampa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Al via l'"operazione militare" in, ufficialmente per difendere i separatisti del Donbass. A notte inoltrata il presidente russo Vladimira sorpresa interviene nella tv pubblica e varca il Rubicone, proprio mentre si riunisce il Consiglio di Sicurezza'Onu. Un discorso aggressivo, in cuitra l'altro ha invitato i soldati ucraini a deporre le armi e soprattutto minacciato di ritorsioni eventuali intromissioni esterne. "Ho preso la decisione di un'operazione militare", ha detto poco primae 6 del mattino a Mosca. Spiegando che "un ulteriorergamentoa Nato ad est e' inaccettabile" e che quelli'Alleanza atlantica sono "comportamenti immorali". Chiarendo poi che ...

