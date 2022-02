Ucraina, la dichiarazione di guerra di Putin all’alba: «Se interferenze straniere, conseguenze mai viste». Kiev: «Ci difenderemo» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Alle 6 del mattino di Mosca è arrivata la dichiarazione di guerra di Putin. Vladimir Putin ha annunciato che smilitarizzerà l’Ucraina con una «operazione militare speciale», che suona come una dichiarazione di guerra de facto, nell’ambito dell’azione per difendere i separatisti nell’Est del Paese. «Ho preso la decisione di un’operazione militare», ha annunciato il presidente russo in una dichiarazione a sorpresa in televisione poco prima delle 6 del mattino. «L’operazione militare russa mira a proteggere le persone e le circostanze richiedono un’azione decisiva dalla Russia», ha aggiunto. La Russia «non farà lo stesso errore due volte nel compiacere l’Occidente»: lo ha affermato Vladimir Putin. «Chiunque tenti di crearci ostacoli e ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 24 febbraio 2022) Alle 6 del mattino di Mosca è arrivata ladidi. Vladimirha annunciato che smilitarizzerà l’con una «operazione militare speciale», che suona come unadide facto, nell’ambito dell’azione per difendere i separatisti nell’Est del Paese. «Ho preso la decisione di un’operazione militare», ha annunciato il presidente russo in unaa sorpresa in televisione poco prima delle 6 del mattino. «L’operazione militare russa mira a proteggere le persone e le circostanze richiedono un’azione decisiva dalla Russia», ha aggiunto. La Russia «non farà lo stesso errore due volte nel compiacere l’Occidente»: lo ha affermato Vladimir. «Chiunque tenti di crearci ostacoli e ...

