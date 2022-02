Ucraina | la denuncia di un italiano a iNews24 | “La Farnesina non ha organizzato bene il ritorno a casa degli italiani”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) “Lanon ha fatto un buon progetto per permettere aglidi tornare a. Il messaggio del ministro Di Maio è stato grazioso, ma sono state solo chiacchiere”. È ladi un cittadinoresidente a Kiev che preferisce restare anonimo per non far preoccupare la sua famiglia. Ai microfoni di, L'articolo proviene da.it.

La7tv : #coffeebreak @martaottaviani denuncia la propaganda russa: 'è la cosa più pericolosa #Putin sta minando dall'intern… - rtl1025 : ?? Le truppe russe stanno attaccando l'#Ucraina anche dalla #Crimea, oltre che dal confine russo e bielorusso. Lo de… - Agenzia_Ansa : L'Ucraina denuncia: in 24 ore 60 violazioni del cessate il fuoco #ANSA - DanteAlighier0 : RT @Libero_official: Kiev denuncia: soldati russi hanno distrutto impianto di stoccaggio a #Chernobyl, allarme nube radioattiva 'su #Ucrain… - LukeHey96346144 : RT @RSInews: La Svizzera denuncia la violazione delle leggi internazionali da parte della Russia con il riconoscimento delle regioni separa… -

Durante il racconto del fatto all'agente di Polizia che ha raccolto la, la signora è ...] Navigazione articoli Portuali savonesi in sciopero contro l'invasione dell'... anche nel nostro paese e in". Ore 18.03 Premier Johnson: "Aggressione barbara, Putin non ...la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova ricordando l'incidente dello ...Il presidente dei Verdi Balthasar Glättli non usa mezzi termini per denunciare l'invasione russa: "La guerra di Putin contro l'Ucraina è una palese violazione del diritto internazionale. Porta morte e ...Assalto ai distributori di benzina su tutto il territorio pugliese. Due i motivi che hanno portato i pugliesi a fare il pieno alle proprie auto: da un lato i rialzi di benzina e diesel e lo sciopero..