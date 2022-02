Ucraina | Johnson condanna la Russia | “Putin vuole il bagno di sangue”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) LONDRA – Il Regno Unitol’azione militare intrapresa da Mosca in: lo afferma il primo ministro britannico, Boris, che in un messaggio si dichiara “inorridito” per quello che definisce “un attacco non provocato”. Il presidente Vladimir– denuncia– “ha scelto la strada deldie della distruzione”.ha sentito stamattina il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che lo ha aggiornato “sull’attacco in corso” da parte della. Lo riferisce un portavoce di Downing Street, aggiungendo cheha parlato di “un’ora oscura” per l’, evocando di fatto una celebre frase di Winston Churchill. Il primo ministro britannico ha convocato ...

