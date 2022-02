Ucraina, Jens Stoltenberg (Nato): “Non invieremo truppe nel Paese, ma ne porteremo altre nell’Europa dell’Est”. G7: “Putin fermi questo bagno di sangue” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Attesa da giorni tra conferme, smentite e incontri diplomatici senza esito l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è iniziata. E a catena sono arrivate le reazioni da parte di tutto il mondo con una condanna unanime con l’eccezione al momento della Cina. Reazioni al momento, ma non azioni. “Non ci sono truppe Nato in Ucraina al momento, non abbiamo né piani né intenzioni di dispiegare le truppe Nato in Ucraina ma stiamo incrementando truppe nella parte orientale dell’Alleanza in territorio Nato. L’Ucraina è un partner di valore, ma non abbiamo truppe e non abbiamo piani di inviare truppe in Ucraina – ha detto il segretario generale della Nato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Attesa da giorni tra conferme, smentite e incontri diplomatici senza esito l’invasione dell’da parte della Russia è iniziata. E a catena sono arrivate le reazioni da parte di tutto il mondo con una condanna unanime con l’eccezione al momento della Cina. Reazioni al momento, ma non azioni. “Non ci sonoinal momento, non abbiamo né piani né intenzioni di dispiegare leinma stiamo incrementandonella parte orientale dell’Alleanza in territorio. L’è un partner di valore, ma non abbiamoe non abbiamo piani di inviarein– ha detto il segretario generale della...

