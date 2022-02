Ucraina, invasione russa: morti e feriti. Esplosioni a Kiev e missili su altre città. Putin: “Impossibile agire in altro modo”. La Nato: “Non invieremo truppe nel Paese” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Esplosioni a Kiev, missili su altre città. Iniziata l’invasione di terra. Draghi: «”Dialogo con Mosca Impossibile”. Stoltenberg annuncia il rafforzamento del contingente a Est. Onu: “100 mila sfollati” Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 24 febbraio 2022)su. Iniziata l’di terra. Draghi: «”Dialogo con Mosca”. Stoltenberg annuncia il rafforzamento del contingente a Est. Onu: “100 mila sfollati”

Advertising

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - EnricoLetta : Oggi pomeriggio proponiamo di ritrovarci alle 16.00 di fronte all’ambasciata russa a Roma per esprimere la nostra f… - marcotravaglio : L’altra sera, mentre tg e talk rilanciavano l’ennesima fake news americana dell’invasione russa dell’Ucraina (ancor… - ema_sct : RT @OrnellaVanoni: Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si disc… - Damadelsole : RT @OrnellaVanoni: Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si disc… -