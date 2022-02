Ucraina: Infantino, 'spareggi mondiali in Russia? vedremo' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente della Fifa Gianni Infantino è "molto preoccupato" per la "situazione tragica e preoccupante" che si sta creando dopo l'avvio da parte della Russia di un intervento militare in Ucraina. ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente della Fifa Gianniè "molto preoccupato" per la "situazione tragica e preoccupante" che si sta creando dopo l'avvio da parte delladi un intervento militare in. ...

