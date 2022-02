Ucraina: Infantino, 'spareggi mondiali in Russia? Stiamo monitorando la situazione' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Zurigo, 24 feb. - (Adnkronos) - “È una situazione che ci preoccupa molto, che abbiamo scoperto questa mattina e siamo ovviamente in contatto costante con le varie federazioni, a partire da quelle che devono giocare le partite di qualificazione per il mondiale. Siamo in contatto con la federazione russa e con le altre federazioni. Analizziamo la situazione: in questo momento è in costante sviluppo e in questo momento pensiamo che dobbiamo ancora monitorare per prendere la decisione migliore". Lo dice il presidente della Fifa Gianni Infintino in merito alla possibilità di non far giocare in Russia in match del playoff di qualificazione al mondiale 2022. "Prenderemo delle decisioni in base ai nostri statuti -aggiunge Infantino-. Purtroppo, nel mondo ci sono vari Paesi in cui vi sono dei conflitti e alla Fifa dobbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Zurigo, 24 feb. - (Adnkronos) - “È unache ci preoccupa molto, che abbiamo scoperto questa mattina e siamo ovviamente in contatto costante con le varie federazioni, a partire da quelle che devono giocare le partite di qualificazione per il mondiale. Siamo in contatto con la federazione russa e con le altre federazioni. Analizziamo la: in questo momento è in costante sviluppo e in questo momento pensiamo che dobbiamo ancora monitorare per prendere la decisione migliore". Lo dice il presidente della Fifa Gianni Infintino in merito alla possibilità di non far giocare inin match del playoff di qualificazione al mondiale 2022. "Prenderemo delle decisioni in base ai nostri statuti -aggiunge-. Purtroppo, nel mondo ci sono vari Paesi in cui vi sono dei conflitti e alla Fifa dobbiamo ...

