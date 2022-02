Ucraina, il video da Chuguev dopo l'attacco: tra i residenti feriti e in lacrime (Di giovedì 24 febbraio 2022) residenti in lacrime, persone con lievi ferite da far medicare e case danneggiate, con il fumo che esce dagli edifici. E' come si presenta Chuguev, cittadina a circa 50 chilometri da Kharkiv, nella parte orientale del Paese, dopo il bombardamento russo. L'invasione ordinata dal presidente Vladimir Putin e' iniziata nella notte. Leggi su lastampa (Di giovedì 24 febbraio 2022)in, persone con lievi ferite da far medicare e case danneggiate, con il fumo che esce dagli edifici. E' come si presenta, cittadina a circa 50 chilometri da Kharkiv, nella parte orientale del Paese,il bombardamento russo. L'invasione ordinata dal presidente Vladimir Putin e' iniziata nella notte.

