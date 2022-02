Ucraina, il risveglio a Kiev nell’apparente normalità. Il racconto dell’inviata del Fatto Roberta Zunini – Video (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nonostante il risveglio sotto i bombardamenti e nonostante l’aeroporto della città ormai sia sotto controllo delle forze militari russe, la mattina a Kiev sembra essere ricominciata in un’apparente normalità. C’è chi porta a spasso il cane e le persone non sembrano nel panico, anche se molti sono già fuggiti. Ecco il racconto della nostra inviata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nonostante ilsotto i bombardamenti e nonostante l’aeroporto della città ormai sia sotto controllo delle forze militari russe, la mattina asembra essere ricominciata in un’apparente. C’è chi porta a spasso il cane e le persone non sembrano nel panico, anche se molti sono già fuggiti. Ecco ildella nostra inviata. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

