Ucraina, il racconto di De Zerbi: “Svegliati dalle bombe” (Di giovedì 24 febbraio 2022) A svegliarli le bombe. Da un giorno all’altra l’Ucraina si è trovata in guerra, con gli aerei sulla testa. Allo stesso modo è stato un brusco risveglio per De Zerbi, allenatore italiano ora tecnico dello Shakthar Donetsk. Che, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato la sua esperienza nel paese invaso: “Siamo tutti in hotel, non ho tanto tempo perché devo parlare con i giocatori brasiliani. La situazione è precipitata da questa mattina, fino a ieri sera il campionato si sarebbe dovuto giocare ma così non è stato”. “Stamattina ci siamo Svegliati in malo modo da colpi ed esplosioni. Stiamo bene, ma la situazione è tesa. Siamo preoccupati e stiamo cercando di avere contatti con le ambasciate per capire il da farsi – ha detto l’allenatore – L’ambasciata ci sta dando grande supporto e vicinanza – spiega – Non è nostra ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) A svegliarli le. Da un giorno all’altra l’si è trovata in guerra, con gli aerei sulla testa. Allo stesso modo è stato un brusco risveglio per De, allenatore italiano ora tecnico dello Shakthar Donetsk. Che, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato la sua esperienza nel paese invaso: “Siamo tutti in hotel, non ho tanto tempo perché devo parlare con i giocatori brasiliani. La situazione è precipitata da questa mattina, fino a ieri sera il campionato si sarebbe dovuto giocare ma così non è stato”. “Stamattina ci siamoin malo modo da colpi ed esplosioni. Stiamo bene, ma la situazione è tesa. Siamo preoccupati e stiamo cercando di avere contatti con le ambasciate per capire il da farsi – ha detto l’allenatore – L’ambasciata ci sta dando grande supporto e vicinanza – spiega – Non è nostra ...

