Ucraina, il racconto dei missionari del Don Orione: “Legge marziale, bomabardamenti e caos in città” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “E’ in vigore la Legge marziale, si raccomanda di mantenere la calma e se suona l’allarme raggiungere i rifugi. Nella notte è stato bombardato l’aeroporto militare della città, situato nei pressi della casa orionina. Molte persone stanno lasciando la capitale formando lunghi incolonnamenti di auto. Non è semplice reperire carburante”. Questo il racconto di Don Moreno Cattelan, missionario del Don Orione che in questo momento si trova a Kiec e fotografa quel che sta succedendo in Ucraina a Don Giovanni Carollo, direttore della provincia religiosa “Madre della Divina Provvidenza” da cui dipende la missione orionina in Ucraina. Ucraina, cosa sta succedendo a Kiev e L’viv “Anche a Leopoli (L’viv) sono suonate più volte le sirene, ... Leggi su tuacitymag (Di giovedì 24 febbraio 2022) “E’ in vigore la, si raccomanda di mantenere la calma e se suona l’allarme raggiungere i rifugi. Nella notte è stato bombardato l’aeroporto militare della, situato nei pressi della casa orionina. Molte persone stanno lasciando la capitale formando lunghi incolonnamenti di auto. Non è semplice reperire carburante”. Questo ildi Don Moreno Cattelan,o del Donche in questo momento si trova a Kiec e fotografa quel che sta succedendo ina Don Giovanni Carollo, direttore della provincia religiosa “Madre della Divina Provvidenza” da cui dipende la missione orionina in, cosa sta succedendo a Kiev e L’viv “Anche a Leopoli (L’viv) sono suonate più volte le sirene, ...

