Ucraina, il missile russo sull'aeroporto Ivano-Frankivsk: il momento dell'impatto sulla pista e poi l'esplosione (video) (Di giovedì 24 febbraio 2022) Da quando è iniziata l'offensiva russa in Ucraina si moltiplicano in rete le testimonianze video degli effetti dei bombardamenti. Un filmato, ripreso all'aeroporto di Ivano-Frankivsk, mostra un missile russo che si abbatte sulla pista provocando una vistosa esplosione. A stupire è l'ubicazione del piccolo scalo civile, molto distante dal Donbass, in un'area che si pensava lontana dalle tensioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

