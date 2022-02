Ucraina | il ministro russo Lavrov critica Di Maio | “Viaggi a vuoto in giro per le nazioni o per assaggiare piatti esotici”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 24 febbraio 2022) In questo momento di profondissima crisi diplomatica tra la Russia e, sostanzialmente, il resto del mondo, ogni gesto ed ogni comunicazione formale e informale va considerata in maniera meticolosa. In tale contesto, il ministero degli esteri, nella persona di Sergej, si è espresso in maniera estremamente forte nei confronti deldegli esteri italiano, Luigi Di, lasciandosi andare a considerazioni estremamente forti sul modo in cui Digestirebbe il dialogo diplomatico. Luigi Di, nessun incontro diplomatico se non si allenta la tensione “inper leo pera ricevimenti di gala”: ...