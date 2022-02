Ucraina, il messaggio del presidente Volodymyr Zelensky alla nazione: “Niente panico, siamo forti”. E annuncia la legge marziale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un breve messaggio alla nazione inviato via social, ha cercato di infondere tranquillità al popolo ucraino: “Il presidente Putin ha annunciato un’operazione militare speciale del Donbas – ha detto -. La Russia ha colpito le nostre infrastrutture e le nostre aree di confine”. E poi annuncia: “Stiamo introducendo la legge marziale su tutto il territorio del nostro stato. Un minuto fa, ho parlato con il presidente Biden. Gli Stati Uniti d’America hanno già iniziato ad unire il sostegno internazionale oggi”. E ai suoi concittadini chiede di restare tranquilli: “Rimaniate a casa. Stiamo lavorando, l’esercito sta lavorando. Tutto il settore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilucraino, in un breveinviato via social, ha cercato di infondere tranquillità al popolo ucraino: “IlPutin hato un’operazione militare speciale del Donbas – ha detto -. La Russia ha colpito le nostre infrastrutture e le nostre aree di confine”. E poi: “Stiamo introducendo lasu tutto il territorio del nostro stato. Un minuto fa, ho parlato con ilBiden. Gli Stati Uniti d’America hanno già iniziato ad unire il sostegno internazionale oggi”. E ai suoi concittadini chiede di restare tranquilli: “Rimaniate a casa. Stiamo lavorando, l’esercito sta lavorando. Tutto il settore ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Gli eventi in #Ucraina ci portano a ribadire che le prevaricazioni e i soprusi non devono essere tollerati.… - lorepregliasco : Il messaggio di #Putin è inquietante. Soprattutto, conta il momento: le stesse parole 6 mesi fa avrebbero avuto un… - RaiNews : Putin: 'Ucraina vittima di ondata di nazismo e nazionalismo' - ilfattovideo : Ucraina, il messaggio del presidente Volodymyr Zelensky alla nazione: “Niente panico, siamo forti”. E annuncia la l… - crislomb : RT @LuigiDeBiase: Putin ha parlato di quel che stava accadendo in un messaggio trasmesso in tv. Ha detto che la Russia è impegnata in una '… -