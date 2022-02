Ucraina: “I miei familiari sotto le bombe. Dateci armi e sanzioni vere”. L’appello dell’Associazione Italia-Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Che ci sosteniate o no noi combatteremo, ma i prossimi sarete voi. Non dovete sporcarvi le mani con il sangue altrui, ci servono le armi, e vere sanzioni alla Russia. Parlo come Ucraina, ho diversi familiari nelle zone colpite. Parlo come una di quelle donne e di quegli uomini che hanno figli, mariti e genitori che sotto le bombe in questi minuti e rischiano la vita. Mi perdonerà se sono agitata”. Alesya Tataryn è presidente dell’Associazione Italia-Ucraina Maidan, fondata dopo la rivolta filo-europea di Maiden del 2014, che ha inviato 200 tonnellate di aiuti umanitari, negli ospedali, negli orfanotrofi nelle le zone grigie del fronte di Crimea e Donbass. Vive in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Che ci sosteniate o no noi combatteremo, ma i prossimi sarete voi. Non dovete sporcarvi le mani con il sangue altrui, ci servono le, ealla Russia. Parlo come, ho diversinelle zone colpite. Parlo come una di quelle donne e di quegli uomini che hanno figli, mariti e genitori chelein questi minuti e rischiano la vita. Mi perdonerà se sono agitata”. Alesya Tataryn è presidenteMaidan, fondata dopo la rivolta filo-europea di Maiden del 2014, che ha inviato 200 tonnellate di aiuti umanitari, negli ospedali, negli orfanotrofi nelle le zone grigie del fronte di Crimea e Donbass. Vive in ...

