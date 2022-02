Ucraina, Grandi (Unhcr): “Devastanti conseguenze per i civili, è necessario garantire gli interventi umanitari” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Siamo gravemente preoccupati per il rapido peggioramento della situazione e per l’azione militare in corso in Ucraina. Le conseguenze umanitarie sulle popolazioni civili saranno Devastanti: in guerra, non ci sono vincitori ma innumerevoli vite saranno distrutte”. A dirlo è l’Alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi, attraverso un videomessaggio. “Abbiamo già ricevuto notizie di vittime e persone che hanno cominciato a fuggire dalle loro case in cerca di sicurezza – ha continuato – l’Unhcr pronto a fornire assistenza umanitaria ovunque sia necessario e possibile. A tal fine, devono essere garantiti sicurezza e accesso per gli interventi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Siamo gravemente preoccupati per il rapido peggioramento della situazione e per l’azione militare in corso in. Lee sulle popolazionisaranno: in guerra, non ci sono vincitori ma innumerevoli vite saranno distrutte”. A dirlo è l’Alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati (), Filippo, attraverso un videomessaggio. “Abbiamo già ricevuto notizie di vittime e persone che hanno cominciato a fuggire dalle loro case in cerca di sicurezza – ha continuato – l’pronto a fornire assistenzaa ovunque siae possibile. A tal fine, devono essere garantiti sicurezza e accesso per gli...

