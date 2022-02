Ucraina, Fivb: “Sport fuori dalla politica. I mondiali di volley in Russia non verranno spostati” (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Federazione Internazionale di Pallavolo ha pubblicato una nota ufficiale in cui dichiara: “La Fivb è in stretto contatto con quella della Russia e con il comitato organizzatore dei campionati del mondo 2022 per garantire che il torneo in programma in Russia si svolga come previsto. La Fivb è fiduciosa che lo Sport debba rimanere fuori dalla politica, ma la federazione sta monitorando da vicino la situazione attuale al fine di garantire la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti”. La Fivb ha poi sottolineato come il Mondiale maschile in Russia, in programma dal 26 agosto all’11 settembre non verrà spostato. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Federazione Internazionale di Pallavolo ha pubblicato una nota ufficiale in cui dichiara: “Laè in stretto contatto con quella dellae con il comitato organizzatore dei campionati del mondo 2022 per garantire che il torneo in programma insi svolga come previsto. Laè fiduciosa che lodebba rimanere, ma la federazione sta monitorando da vicino la situazione attuale al fine di garantire la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti”. Laha poi sottolineato come il Mondiale maschile in, in programma dal 26 agosto all’11 settembre non verrà spostato.Face.

