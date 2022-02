Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Fiorani (inviata tg3), 'Kiev si è svegliata sotto le bombe, in 5 ore cambiato tutto' -… -

A raccontarlo all'Adnkronos è Maria Grazia Fiorani, inviata di guerra del Tg3 che si trova da ieri sera a Kiev per raccontare il conflitto tra Russia e Ucraina. "Finora -spiega la giornalista- siamo ...