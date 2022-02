Ucraina: finale Champions a rischio, esecutivo Uefa d'urgenza (Di giovedì 24 febbraio 2022) La sede di San Pietroburgo per la finale Champions del prossimo 28 maggio è a rischio, e Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, ha convocato per domani mattina alle 10 un esecutivo straordinario ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) La sede di San Pietroburgo per ladel prossimo 28 maggio è a, e Aleksander Ceferin, presidente dell', ha convocato per domani mattina alle 10 unstraordinario ...

