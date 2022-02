Ucraina | European Film Academy aiuterà i registi a rischio

(Di giovedì 24 febbraio 2022) La(EFA) ha contattato i suoi membri inpromettendo sostegno per l’assalto al paese da parte delle forze russe. Cosa ha detto il presidente dell’EFA? “Stiamo esaminando i modi in cui possiamo fornire supporto pratico ai membri, attraverso la nostra associazione con organizzazioni vicine sul campo in termini di confini”, ha detto a Deadline il presidente dell’EFA Mike Downey.: le criticità “Ci sono chiaramente un certo numero di singoli artisti che sono stati apertamente critici nei confronti del regime russo, quindi se questa si rivela essere un’occupazione a pieno titolo, le loro vite saranno più in pericolo di quanto non siano già”, ha osservato Downey. La Polonia In Polonia, che condivide un confine significativo con l’, ...

L'assalto delle forze russe ai danni dell'ha spinto anche laFilm Academy (EFA) a contattare i suoi membri in, promettendo loro pieno sostegno in queste momento drammatico per il loro Paese. 'Stiamo esaminando i ...La scorsa settimana, quando il termometro della crisi tra Russia eera già da giorni sul ... ex funzionario del dipartimento di Stato Usa, citato in un articolo del Center forPolicy ...«C’è un rischio alto che la Russia tagli le forniture di gas in Europa ora e dobbiamo prepararci per una guerra economica a lungo termine in Europa», dice Jonathan Hackenbroich, analista dell’European ...(ANSA) - ROMA, 24 FEB - La European Film Academy (EFA) ha contattato i suoi membri in Ucraina promettendo sostegno per l'assalto al paese da parte delle forze russe. "Stiamo esaminando i modi in cui ...