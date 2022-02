Ucraina: European Film Academy a registi a rischio, vi aiuteremo (Di giovedì 24 febbraio 2022) La European Film Academy (EFA) ha contattato i suoi membri in Ucraina promettendo sostegno per l'assalto al paese da parte delle forze russe. "Stiamo esaminando i modi in cui possiamo fornire supporto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) La(EFA) ha contattato i suoi membri inpromettendo sostegno per l'assalto al paese da parte delle forze russe. "Stiamo esaminando i modi in cui possiamo fornire supporto ...

Advertising

glooit : Ucraina: European Film Academy a registi a rischio, vi aiuteremo leggi su Gloo - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Dopo l’attacco odierno della #Russia in #Ucraina, la #EuropeanFilmAcademy si è dichiarata disponibile a offrire sostegno… - MoviesAsbury : Dopo l’attacco odierno della #Russia in #Ucraina, la #EuropeanFilmAcademy si è dichiarata disponibile a offrire sos… - europapalia : RT @ItalyinEU: ??#Ucraina - Leggi la Dichiarazione congiunta dei membri del Consiglio europeo - TomasBXL : Plenaria straordinaria del PE martedi prossimo per la situazione in #Ucraina -