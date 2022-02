Ucraina | esplosioni a Kiev durante la diretta televisiva Video

Advertising

UCRAINA: Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti esplosioni. ULTIMORA UCRAINA: TRUPPE RUSSE HANNO INIZIATO L'ATTACCO! Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un'operazione militare. Un'esplosione molto forte si è verifica a Kiev durante la diretta dalla capitale dell'Ucraina. Kiev: Russia invade l'Ucraina su larga scala. Esplosioni in tutto il Paese, dalla capitale a Odessa. La Nato sta schierando truppe.

Racconta, pochi minuti dopo le prime, come ha appreso la notizia dell'invasione da parte ... migliaia di persone stanno scappando verso l'orientale". Notizie degli italiani? "Per ora ...Leggi anche È guerra in, Putin lancia l'invasione russa: 'a Kiev, appello ai cittadini ad armarsi' La dichiarazione di guerra di Putin all': "Deponete le armi, conseguenze ...KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - 'Me ne sto in camera, è una brutta giornata. Ho aspettato a lungo che la federazione sospendesse il campionato, fin ...PARLA BIDEN. In una dichiarazione di poco fa, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha condannato le azioni della Russia, non appena il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un'azione mili ...