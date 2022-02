(Di giovedì 24 febbraio 2022) I big della musicala. La mano insanguinata che dice 'No alla', la foto delle bombe che esplodono all'alba sul territorio ucraino e una foto con John Lennon e Yoko Ono che ...

Advertising

RitaSelvaggia : Ucraina, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi e Laura Pausini sui social contro la guerra - leggoit : #guerra #Ucraina, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi e Laura Pausini sui social contro la guerra - AlocciRoberto : E comunque si è dimenticato: il padel, Sanremo, il campionato di calcio, Vlahovic alla Juve, l'Ucraina, la Goggia c… - Lady_Pirate : RT @chiccacri1: Eros con Michelle, Belen con Stefano, la fine della pandemia, la guerra evitata in Ucraina e la vita torna bella ??#Michell… - Indira813 : RT @chiccacri1: Eros con Michelle, Belen con Stefano, la fine della pandemia, la guerra evitata in Ucraina e la vita torna bella ??#Michell… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Eros

leggo.it

Sono le immagini scelte daRamazzotti , Vasco Rossi e Laura Pausini per esprimere la propria contrarietà a quanto sta accadendo insotto attacco della Russia. Leggi anche >, ......ine per manifestare la solidarietà al popolo ucraino che da questa notte è sotto un attacco russo iniziato con un bombardamento aereo. Alle 17.30 la Uil Liguria si ritroverà in largo...I big della musica contro la guerra. La mano insanguinata che dice «No alla guerra», la foto delle bombe che esplodono all'alba sul territorio ucraino e una foto con ...«Non abbiamo imparato niente» scrivono le star sui social. Da Laura Pausini a Carlo Conti, da Bianca Guaccero ad Alessia Marcuzzi ...