Ucraina e Russia, Putin dichiara guerra: «Per chi interferisce conseguenze mai viste prima. Siamo pronti a tutto. Denazificare Kiev». Il discorso forse registrato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vladimir Putin annuncia in tv l'attacco all'Ucraina che a Mosca sono quasi le sei di mattina. «Un'operazione militare per proteggere il Donbass», dice il presidente russo, che... Leggi su ilmattino (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vladimirannuncia in tv l'attacco all'che a Mosca sono quasi le sei di mattina. «Un'operazione militare per proteggere il Donbass», dice il presidente russo, che...

Advertising

ilpost : La Russia ha invaso l’Ucraina - ilpost : La #Russia ha invaso l’#Ucraina. L'esercito russo ha avviato intensi bombardamenti e attaccato gli aeroporti in var… - MediasetTgcom24 : A Kiev la popolazione si rifugia nelle metropolitane: chi può scappa dalla città #RussiaUkraineConflict #ucraina… - lematt1988 : RT @DataroomCorsera: La #Russia ha incominciato l'invasione dell'#Ucraina, che secondo #Putin 'non ha il diritto di essere una nazione sovr… - Nikolascomeme : @CiuottoVs @fanpage La Russia invade l'Ucraina e la colpa è di Biden che sta negli USA. Ok. -