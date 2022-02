Ucraina, è guerra. Da stanotte il paese invaso da Russia e Bielorussia. Mosca: «Difese annientate» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente della Russia Vladimir Putin ha annunciato un’operazione militare in Ucraina per difendere i separatisti nell’Est del paese. «Ho preso la decisione per un’operazione militare» nel Donbass, ha detto in una dichiarazione a sorpresa in televisione nella notte. Nella notte il presidente Zelensky ha dichiarato di aver chiesto un colloquio a Putin senza successo e che la Russia ha concentrato quasi 200 mila uomini e mezzi pesanti al confine. L’invasione della Russia è comincia con un attacco a Kiev e con i soldati russi a Odessa. Di seguito tutti gli aggiornamenti. 8.55 – Von der Leyen: «In arrivo sanzioni massicce e mirate contro la Russia» La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato un «pacchetto di sanzioni massicce e mirate» contro la ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente dellaVladimir Putin ha annunciato un’operazione militare inper difendere i separatisti nell’Est del. «Ho preso la decisione per un’operazione militare» nel Donbass, ha detto in una dichiarazione a sorpresa in televisione nella notte. Nella notte il presidente Zelensky ha dichiarato di aver chiesto un colloquio a Putin senza successo e che laha concentrato quasi 200 mila uomini e mezzi pesanti al confine. L’invasione dellaè comincia con un attacco a Kiev e con i soldati russi a Odessa. Di seguito tutti gli aggiornamenti. 8.55 – Von der Leyen: «In arrivo sanzioni massicce e mirate contro la» La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato un «pacchetto di sanzioni massicce e mirate» contro la ...

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - HappySurf3 : RT @Radfem_Italia: L'Ucraina è la fabbrica europea dei bambini su commissione. Per salvare 'prodotto' e investimento, i ricchi committenti… - Francesco_Rizz_ : RT @CarloCalenda: La #Guerra torna in Europa. L’Occidente deve essere compatto. Altrimenti si sbriciolerà. In Italia nessuna manovra parlam… -