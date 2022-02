Ucraina, è guerra. Da stanotte il paese invaso da Russia e Bielorussia. Attacchi mirati a Odessa e Kiev (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente della Russia Vladimir Putin ha annunciato un’operazione militare in Ucraina per difendere i separatisti nell’est del paese. «Ho preso la decisione per un’operazione militare» nel Donbass, ha detto in una dichiarazione a sorpresa in televisione nella notte. Nella notte il presidente Zelensky aveva di aver chiesto un colloquio a Putin senza successo e che la Russia ha concentrato quasi 200 mila uomini e mezzi pesanti al confine. Una circostanza confermata dalle immagini satellitari. L’invasione della Russia comincia con un attacco a Kiev e con i soldati russi a Odessa. La Cnn parla di «centinaia di vittime» nell’attacco. Ma non specifica se si tratta di morti o feriti. La Russia dice che sono stati colpiti solo obiettivi militari e non ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente dellaVladimir Putin ha annunciato un’operazione militare inper difendere i separatisti nell’est del. «Ho preso la decisione per un’operazione militare» nel Donbass, ha detto in una dichiarazione a sorpresa in televisione nella notte. Nella notte il presidente Zelensky aveva di aver chiesto un colloquio a Putin senza successo e che laha concentrato quasi 200 mila uomini e mezzi pesanti al confine. Una circostanza confermata dalle immagini satellitari. L’invasione dellacomincia con un attacco ae con i soldati russi a. La Cnn parla di «centinaia di vittime» nell’attacco. Ma non specifica se si tratta di morti o feriti. Ladice che sono stati colpiti solo obiettivi militari e non ...

