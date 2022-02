Ucraina: Draghi, 'è paese europeo e nazione amica, democrazia colpita' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Nella notte, la Russia ha avviato un'offensiva militare nel territorio ucraino da più parti, con lo scopo iniziale di distruggere le principali installazioni di difesa di Kiev. L'apparato militare di Mosca si è mosso in maniera coordinata, con incursioni aeree, terrestri, anfibie focalizzate sugli obiettivi di primaria importanza. L'Ucraina è un paese europeo, una nazione amica. È una democrazia colpita nella propria legittima sovranità". Così il premier Mario Draghi nelle dichiarazioni alla stampa rilasciate al termine del Consiglio dei ministri. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Nella notte, la Russia ha avviato un'offensiva militare nel territorio ucraino da più parti, con lo scopo iniziale di distruggere le principali installazioni di difesa di Kiev. L'apparato militare di Mosca si è mosso in maniera coordinata, con incursioni aeree, terrestri, anfibie focalizzate sugli obiettivi di primaria importanza. L'è un, una. È unanella propria legittima sovranità". Così il premier Marionelle dichiarazioni alla stampa rilasciate al termine del Consiglio dei ministri.

