Ucraina, dopo l’attacco russo la Uefa sposta la finale di Champions da San Pietroburgo. Convocato d’urgenza il comitato esecutivo (Di giovedì 24 febbraio 2022) dopo l’attacco militare sferrato dal presidente russo Vladimir Putin all’Ucraina, la Uefa ha deciso di spostare la finale di Champions League da San Pietroburgo e sta elaborando i piani per la nuova destinazione dell’evento. Il match clou del calcio europeo doveva tenersi il 28 maggio del 2022 alla Gazprom Arena, lo stadio dello Zenit San Pietroburgo, che ha una capienza di 68mila posti. La conferma dell’annullamento arriverà venerdì dal comitato esecutivo dell’Unione delle federazioni, Convocato d’urgenza. Si tratta del terzo anno di fila in cui si verifica uno spostamento di sede, dopo che nel 2020 e nel 2021, sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022)militare sferrato dal presidenteVladimir Putin all’, laha deciso dire ladiLeague da Sane sta elaborando i piani per la nuova destinazione dell’evento. Il match clou del calcio europeo doveva tenersi il 28 maggio del 2022 alla Gazprom Arena, lo stadio dello Zenit San, che ha una capienza di 68mila posti. La conferma dell’annullamento arriverà venerdì daldell’Unione delle federazioni,. Si tratta del terzo anno di fila in cui si verifica unomento di sede,che nel 2020 e nel 2021, sempre ...

