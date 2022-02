Ucraina, De Zerbi “Svegliati dalle esplosioni, non giro le spalle” (Di giovedì 24 febbraio 2022) KIEV (Ucraina) (ITALPRESS) – “Me ne sto in camera, è una brutta giornata. Ho aspettato a lungo che la federazione sospendesse il campionato, fin da quando è successo quel che è successo col Donbass…però non mi sono mosso, perchè io sono qui per fare sport e non potevo girare le spalle al campionato, ai tifosi che ci seguono…ho tredici ragazzi brasiliani, il mio staff…potevamo tornare a casa almeno fino a quando non ci fosse stata sicurezza, no, abbiamo aspettato…stanotte ci hanno svegliato le esplosioni”. Roberto De Zerbi, al telefono con l'agenzia ITALPRESS, racconta in esclusiva le emozioni che sta vivendo in Ucraina. Il tecnico dello Shakhtar Donetsk prosegue: “Stamattina hanno sospeso il campionato e dalle finestre dell'hotel Opera abbiamo visto file di auto che si muovevano…credo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) KIEV () (ITALPRESS) – “Me ne sto in camera, è una brutta giornata. Ho aspettato a lungo che la federazione sospendesse il campionato, fin da quando è successo quel che è successo col Donbass…però non mi sono mosso, perchè io sono qui per fare sport e non potevo girare leal campionato, ai tifosi che ci seguono…ho tredici ragazzi brasiliani, il mio staff…potevamo tornare a casa almeno fino a quando non ci fosse stata sicurezza, no, abbiamo aspettato…stanotte ci hanno svegliato le”. Roberto De, al telefono con l'agenzia ITALPRESS, racconta in esclusiva le emozioni che sta vivendo in. Il tecnico dello Shakhtar Donetsk prosegue: “Stamattina hanno sospeso il campionato efinestre dell'hotel Opera abbiamo visto file di auto che si muovevano…credo ...

