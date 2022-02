Ucraina, Cons. Supremo Difesa a Russia: immediata cessazione ostilità (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Repubblica Italiana, al termine della riunione del Consiglio Supremo di Difesa svolta oggi al Quirinale sotto la presidenza di Sergio Mattarella e alla presenza tra gli altri del premier Mario ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Repubblica Italiana, al termine della riunione deligliodisvolta oggi al Quirinale sotto la presidenza di Sergio Mattarella e alla presenza tra gli altri del premier Mario ...

Advertising

Cristian_Cons : RT @FratiAssisi: Da Assisi si alza al cielo una preghiera per la pace Veglia di preghiera sabato 26, ore 21 in Porziuncola (Diretta Web sui… - GiornaleVicenza : @Agenzia_Ansa @PwCItaly_Cons @UniVerona 'Invasione #Ucraina: servono paesi cuscinetto alla #Russia per essere al si… - TV7Benevento : **Ucraina: Letta, 'aspettiamo domani Draghi in aula'** - - MarekNapoli : RT @napolimagazine: RUSSIA - Putin: 'Smilitarizzeremo l'Ucraina con un'operazione speciale, chi interferirà ne pagherà le conseguenze' http… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RUSSIA - Putin: 'Smilitarizzeremo l'Ucraina con un'operazione speciale, chi interferirà ne pagherà le conseguenze' http… -