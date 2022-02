Ucraina | condanna unanime gruppi Senato per attacco Russia e richiesta intervento Draghi**

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) -per l'russo all'Ucraina da parte di tutti idelche hanno chiesto l'del presidente del Consiglio, Mario Draghi. La presidenza, attraverso il vicepresidente, Ignazio La Russa, si è unita alla posizione espressa dalle forze politiche e ha assicurato di attivarsi perchè il premier possa essere presente quanto prima in Aula.

Anche la Natocon forza l'attacco sconsiderato della Russia contro l'che mette a rischio innumerevoli vite civili" e chiede a Mosca di fermare immediatamente" la sua azione militare, ...Matteo Salvini , accusato senza mai essere nominato da Enrico Letta di ambiguità sul presidente russo Vladimir Putin , gli risponde in modo molto diretto: 'La Legacon fermezza ogni aggressione militare, l'auspicio è l'i mmediato stop alle violenze . Sostegno a Draghi per una risposta comune degli alleati'. E ancora, dice il leader della Lega: 'C'è un ...Ore 6 del mattino a Mosca. La guerra inizia. Si sono avvertite forti esplosioni nelle città ucraine a Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e nella capitale Kiev, dove i russi avrebbero tentato di prende ...Nella notte Putin ha trasformato quella che aveva definito “un’operazione militare speciale”, in un vero e proprio attacco totale. Il mondo guarda l'offensiva e si prepara a reagire ...