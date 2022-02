Ucraina | CIO | ferma condanna per violazione tregua olimpica dalla Russia

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Oggi, giovedì 24 febbraio, il presidente del CIO Thomas Bach ribadisce il suo appello alla pace, espresso nei suoi discorsi alla cerimonia di apertura e alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Alla cerimonia di apertura, ha rivolto un invito alle autorità politiche: “Osservate il vostro impegno per questa. Dare una possibilità alla pace”. Alla cerimonia di chiusura, ha chiesto ai vertici politici di “lasciarsi ispirare dall”esempio di solidarietà e di pace dato dagli atleti olimpici”, si legge nel comunicato ufficiale diramato del Comitato Olimpico Internazionale. La nota prosegue: “A seguito dei recenti eventi, il Cio è profondamente preoccupato per la sicurezza della Comunitàin. Ha istituito una task force per monitorare da vicino la situazione e ...