Ucraina | Casini | ' prepotenza e arroganza | storia drammaticamente si ripete' **

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Lasi. Tra le mie prime iniziative studentesche, ricordo la mia solidarietà ai ragazzi di Praga. Ho spiegato più volte ai miei figli cosa ha significato per me quell'invasione sovietica". Così Pier Ferdinandosu Instagram. "Oggi, di fronte alla guerra scatenata da Putin in Ucraina, qualsiasi motivazione russa perde valore davanti allae all'. Sono passati tanti anni e noi, con l'occidente, siamo sempre per la libertà e per l'autodeterminazione dei popoli. Solidarietà al popolo ucraino".

"Quella tra Russia e Ucraina è una crisi senza precedenti, non possiamo restare indifferenti, è una frattura che ci riguarda tutti, è una ferita per tutta l'Europa - afferma Casini - . Il nostro è da ...