Ucraina, Bonomi: concentrato su industria, no a Legacalcio (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Il precipitare degli eventi in Ucraina chiama oggi tutti a riaffermare il proprio impegno a sostegno della libertà e a lavorare nella massima unità nella Comunità Europea e nella Nato per fermare una ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Il precipitare degli eventi inchiama oggi tutti a riaffermare il proprio impegno a sostegno della libertà e a lavorare nella massima unità nella Comunità Europea e nella Nato per fermare una ...

Advertising

paolomadron : L'Ucraina che incombe offre il destro a Bonomi per sfilarsi dalla corsa alla presidenza della Lega calcio @Confindustria #Ucrania - DanicWasTaken : RT @petunianelsole: Legacalcio, Bonomi rinuncia a correre per presidenza “alla luce del precipitare degli eventi in Ucraina”. ??????????????… - sscalcionapoli1 : Bonomi rinuncia alla presidenza dopo l’attacco russo in Ucraina - infoitsport : Ucraina:_Bonomi, attivata consultazione straordinaria di Confindustria - Swiety000 : RT @petunianelsole: Legacalcio, Bonomi rinuncia a correre per presidenza “alla luce del precipitare degli eventi in Ucraina”. ??????????????… -