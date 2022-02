Ucraina, Biden: "Sanzioni a banche russe per 3 trilioni di dollari, taglieremo fuori Mosca dall'economia mondiale" (Di giovedì 24 febbraio 2022) «Putin ha scelto la guerra e pagherà le conseguenze. Diventerà un paria sulla scena internazionale». G7 straordinario con Biden e gli alleati: «Pronti ad agire sul mercato dell’energia» Leggi su lastampa (Di giovedì 24 febbraio 2022) «Putin ha scelto la guerra e pagherà le conseguenze. Diventerà un paria sulla scena internazionale». G7 straordinario cone gli alleati: «Pronti ad agire sul mercato dell’energia»

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La Russia è aperta al dialogo per trovare soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi. Tuttavia, gli interess… - Agenzia_Ansa : Biden a Zelensky: 'Imporremo sanzioni severe alla Russia. Continueremo ad appoggiare e offrire assistenza a Ucraina… - sole24ore : ?? #Biden, #Russia responsabile distruzione che verrà da attacco. ?? Tutti gli aggiornamenti sulla guerra in… - peterkama : BIDEN:'difenderemo tutti i territori NATO' quindi l'ucraina si fotte - Manu546954 : RT @Mortebianca000: Da quello che ho capito, se fai notare che l'Ucraina non è un paradiso in terra sei servo di #Putin. Se invece fai nota… -