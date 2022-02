Ucraina, Biden “Putin ha scelto la guerra” (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' stato un attacco senza giustificazione, premeditato, programmato forse da mesi. Ha rifiutato i nostri tentativi per evitare un conflitto che non è necessario. Abbiamo cercato di trattare, ma il conflitto si è scatenato in maniera più violenta di quanto immaginavamo. Le accuse di Putin all'Ucraina sono una menzogna, il territorio dell'Ucraina è sovrano. Putin ha scatenato l'offensiva. Abbiamo informazione di cyberattacchi. Putin è l'aggressore e ha scelto la guerra”. Così, in conferenza stampa, il presidente Usa Joe Biden.“Putin e il suo Paese dovranno subire le conseguenze. Andremmo a imporre un prezzo alto che dovranno pagare. Oggi il rublo è a un livello mai stato così basso come valore, il mercato azionario è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' stato un attacco senza giustificazione, premeditato, programmato forse da mesi. Ha rifiutato i nostri tentativi per evitare un conflitto che non è necessario. Abbiamo cercato di trattare, ma il conflitto si è scatenato in maniera più violenta di quanto immaginavamo. Le accuse diall'sono una menzogna, il territorio dell'è sovrano.ha scatenato l'offensiva. Abbiamo informazione di cyberattacchi.è l'aggressore e hala”. Così, in conferenza stampa, il presidente Usa Joe.“e il suo Paese dovranno subire le conseguenze. Andremmo a imporre un prezzo alto che dovranno pagare. Oggi il rublo è a un livello mai stato così basso come valore, il mercato azionario è ...

