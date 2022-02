Ucraina | Biden | “Putin ha scelto la guerra | ora dovrà affrontare le conseguenze”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) “È unapremeditata da mesi”: lo ha detto il presidente Usa Joeparlando alla nazione dalla Casa Bianca del conflitto ucraino. “Vladimir– ha detto ancora– ha respinto ogni offerta di dialogo.è l’aggressore,haquesta”. Il presidente Usa ha annunciato nuove sanzioni e il bando dell’export tecnologico per punire la Russia della sua invasione in. Nella blacklist altre quattro banche statali russe “Questa mattina ho incontrato i miei colleghi del G7 per discutere l’ingiustificato attacco del presidenteall’e ci siamo accordati per portare avanti devastanti pacchetti di sanzioni e altre misure economiche” contro la Russia. “Siamo ...

... e prima del suo discorso alla Nazione, è quella del presidente americano, Joe, che su ... Siamo con il popolo coraggioso dell''. ' Non ci sono truppe Nato inal momento , non ...... fermi, decisi e dobbiamo riaffermare in ogni possibile momento il nostro pieno sostegno all'", ha aggiunto il premier."Voglio ringraziare gli Stati Uniti e il presidente Joeper la ...Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l’attacco russo all’Ucraina. Subito si sono avvertite forti esplosioni nelle città ucraine a Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e nella capit ...Con la stessa nettezza con cui, pochi minuti prima su Twitter, aveva anticipato "sanzioni devastanti" contro l'aggressore russo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in un discorso alla nazione, ...