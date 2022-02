Ucraina, Biden: “Guerra premeditata che porterà a catastrofica perdita di vite umane”. Von der Leyen: “Riterremo il Cremlino responsabile” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Attesa da giorni tra conferme, smentite e incontri diplomatici senza esito l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è iniziata. “Il presidente russo Vladimir Putin ha scelto una Guerra premeditata che – dice il presidente Usa Joe Biden – porterà una catastrofica perdita di vite umane e sofferenza”. La Casa Bianca annuncerà “ulteriori conseguenze”, Mosca è “responsabile per la morte e la distruzione che l’attacco porterà”. L’atto di forza di Mosca provoca anche l’immediata reazione della Nato. In una dichiarazione diffusa dal segretario generare dell’Alleanza Jens Stoltenberg si evidenzia che l’Alleanza atlantica “condanna con forza” l’attacco ingiustificato della Russia contro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Attesa da giorni tra conferme, smentite e incontri diplomatici senza esito l’invasione dell’da parte della Russia è iniziata. “Il presidente russo Vladimir Putin ha scelto unache – dice il presidente Usa Joeunadie sofferenza”. La Casa Bianca annuncerà “ulteriori conseguenze”, Mosca è “per la morte e la distruzione che l’attacco”. L’atto di forza di Mosca provoca anche l’immediata reazione della Nato. In una dichiarazione diffusa dal segretario generare dell’Alleanza Jens Stoltenberg si evidenzia che l’Alleanza atlantica “condanna con forza” l’attacco ingiustificato della Russia contro ...

