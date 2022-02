Ucraina: basket, Eurolega rinvia tre partite che coinvolgono squadre russe (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - In seguito all'attacco militare della Russia nei confronti dell'Ucraina l'Eurolega ha deciso di rinviare le tre partite, valide per la 27esima giornata della massima competizione cestistica europea, che coinvolgono squadre russe: Bayern Monaco-Cska Mosca, Baskonia-Unics Kazan e Zenit San Pietroburgo-Barcellona. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - In seguito all'attacco militare della Russia nei confronti dell'l'ha deciso dire le tre, valide per la 27esima giornata della massima competizione cestistica europea, che: Bayern Monaco-Cska Mosca, Baskonia-Unics Kazan e Zenit San Pietroburgo-Barcellona.

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina basket Lo sport boicotta la Russia Dal calcio al basket, fino alla Formula 1, lo sport europeo è pronto a boicottare la Russia che da stamane ha lanciato un'offensiva militare sull'Ucraina. E' attesa per domani la "decisione" dell'Uefa sulla sede di ...

Crisi Ucraina, qualificazioni Mondiali 2023 di basket: rinviata Bielorussia - Gran Bretagna ... valido per le qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket e previsto per domani, 25 febbraio, a Minsk, non si disputerà . Si tratta del secondo rinvio dopo quello di Ucraina - Spagna, in programma ...

