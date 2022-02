Ucraina | Badon Assocalzaturifici | ‘situazione critica | colpo di grazia a sistema**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Milano, 24 feb. (Adnkronos) - “Dopo l'impatto della pandemia, il comparto calzaturiero, una delle eccellenze del Made in Italy rischia di subire un altro duro. L'operazione militare russa in Ucraina porterà ricadute rilevanti sulle nostre aziende”. Così Siro, presidente di Assocalzarurifici, commenta l'impatto che la guerra in Ucraina potrebbe avere per il settore. “Le eventuali sanzioni e restrizioni impatteranno sull'interscambio commerciale con questi Paesi - osserva -. La Russia rappresenta uno dei mercati di riferimento con 3 milioni di paia di scarpe acquistate per un fatturato pari a 220 milioni di euro ed una crescita nell'ultimo anno del 9%. L'Ucraina, che invece importa 400mila paia di scarpe italiane per un valore di 30 milioni di euro, ha registrato una crescita del +16%”. I mercati di Russia e Ucraina sono “prioritari per la ...