Ucraina, anche Israele condanna l'attacco russo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, ha condannato l'attacco russo all'Ucraina definendolo "una violazione del diritto internazionale", sottolineando tuttavia gli stretti legami con Mosca ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, hato l'all'definendolo "una violazione del diritto internazionale", sottolineando tuttavia gli stretti legami con Mosca ...

