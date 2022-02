Ucraina, a Kiev le persone si rifugiano nelle stazioni della metro – Video (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dalle prime ore di questa mattina migliaia di cittadini ucraini si sono rifugiati nelle stazioni della metro, sottoterra, a Kiev, per trovare riparo dai bombardamenti dell’esercito russo. Nel Video, due diverse stazioni che ospitano centinaia di persone. Video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dalle prime ore di questa mattina migliaia di cittadini ucraini si sono rifugiati, sottoterra, a, per trovare riparo dai bombardamenti dell’esercito russo. Nel, due diverseche ospitano centinaia diTwitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

