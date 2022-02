Ucraina | 1 400 arresti in diverse città russe durante manifestazioni

Advertising

SaveChildrenIT : Ci siamo svegliati con una terribile notizia, quella della #guerra in #Ucraina. 7.5 milioni di bambini rischiano di… - SaveChildrenIT : I bambini sono vittime innocenti delle guerra, in #Ucraina nelle zone a rischio di conflitto ci sono almeno 400 mil… - AnnamariaBriola : RT @Animalistiitaly: È #GUERRA TRA RUSSIA E UCRAINA: la situazione è drammatica! Solidarietà all’Ucraina ed anche al coraggioso animalista… - __deniii__ : RT @liberismorisor1: #Russia #Ucraina Attacco russo su #Lutsk Ucraina. Lutsk è a 400 km dalla Romania. L’Europa batta un colpo. https://t… - MarcoCampa10 : RT @ItalianPolitics: Secondo fonti di sicurezza, i manifestanti russi per la pace e contro l'intervento armato in Ucraina sarebbero circa 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina 400

E' salito a quasi 1.il numero delle persone fermate oggi dalla polizia in varie città della Russia per le proteste contro l'attacco all'. Lo riferisce l'ong Ovd - Info. La fonte precisa che i fermi sono ...Quasi 1.persone sono state arrestate in diverse città russe durante le manifestazioni avvenute contro la guerra in. Lo ha riferito la Ong specializzata OVD - Info, secondo quanto riporta Le Figaro.(ANSA) - MOSCA, 24 FEB - E' salito a quasi 1.400 il numero delle persone fermate oggi dalla polizia in varie città della Russia per le proteste contro l'attacco all'Ucraina. Lo riferisce l'ong ...Roma, 24 feb. (askanews) - Quasi 1.400 persone sono state arrestate in diverse città russe durante le manifestazioni avvenute contro la guerra in Ucraina. Lo ha riferito la Ong specializzata OVD ...