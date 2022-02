UAE Tour 2022, Jasper Philipsen: “Domani correremo ancora per la vittoria, ho perso l’ultimo uomo sul finale” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un vero e proprio dominatore degli sprint all’UAE Tour 2022: Jasper Philipsen non sbaglia neanche sul traguardo di Al Marjan Island. Il belga dell’Alpecin-Fenix domina la volata e trova la doppietta battendo Kooij e Bennett. Le sue parole dopo il traguardo: “Era un arrivo molto veloce. Avevamo un buon piano, ma nell’ultimo chilometro al mio ultimo uomo è caduta la catena. È stato molto difficile trovare una ruota giusta, ma alla fine tutto è andato per il meglio e sono felice di questo”. UAE Tour 2022: Jasper Philipsen è sempre il migliore in volata, quarto Malucelli Parlando nel dettaglio sulla frazione odierna: “Avevamo visto l’opportunità di rompere il gruppo con i ventagli. Abbiamo ripreso la fuga giusto prima del ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un vero e proprio dominatore degli sprint all’UAEnon sbaglia neanche sul traguardo di Al Marjan Island. Il belga dell’Alpecin-Fenix domina la volata e trova la doppietta battendo Kooij e Bennett. Le sue parole dopo il traguardo: “Era un arrivo molto veloce. Avevamo un buon piano, ma nelchilometro al mio ultimoè caduta la catena. È stato molto difficile trovare una ruota giusta, ma alla fine tutto è andato per il meglio e sono felice di questo”. UAEè sempre il migliore in volata, quarto Malucelli Parlando nel dettaglio sulla frazione odierna: “Avevamo visto l’opportunità di rompere il gruppo con i ventagli. Abbiamo ripreso la fuga giusto prima del ...

