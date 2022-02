“Tutti Parlano di Jamie” al Brancaccio di Roma dall’11 Marzo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo il clamoroso successo ottenuto dal suo debutto nel West end londinese e in contemporanea con 5 paesi nel mondo, debutta in Italia Tutti Parlano di Jamie il musical, manifesto di una nuova generazione nel segno dell’inclusività,dall’11 Marzo al Teatro Brancaccio di Roma. Nato dal documentario della BBC del 2011 “Jamie: Drag Queen at 16”, storia vera dell’adolescente Jamie Campbell che nel paesino di Sheffield nel Nord dell’Inghilterra combatte con il sorriso la sua battaglia contro i pregiudizi, il pluripremiato musical Tutti Parlano di Jamie ha debuttato nel 2017 all’Apollo Theatre di Londra, raccogliendo un successo di pubblico e critica tale da diventare presto anche un film ... Leggi su zon (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo il clamoroso successo ottenuto dal suo debutto nel West end londinese e in contemporanea con 5 paesi nel mondo, debutta in Italiadiil musical, manifesto di una nuova generazione nel segno dell’inclusività,al Teatrodi. Nato dal documentario della BBC del 2011 “: Drag Queen at 16”, storia vera dell’adolescenteCampbell che nel paesino di Sheffield nel Nord dell’Inghilterra combatte con il sorriso la sua battaglia contro i pregiudizi, il pluripremiato musicaldiha debuttato nel 2017 all’Apollo Theatre di Londra, raccogliendo un successo di pubblico e critica tale da diventare presto anche un film ...

