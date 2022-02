Turi Uil Scuola | “La scuola come antidoto contro ogni discriminazione “

(Di giovedì 24 febbraio 2022) "La dichiarazione di Draghi anticipa ciò che è ormai un sentire comune: la pandemia arretra e si può tornare alla normalità. Laperaltro non è mai stata chiusa, ma non ha operato in regime di normalità a causa della pandemia che, tra l'altro ha messo in luce problemi sopiti e mai risolti. Serve un rilancio del ruolo e del modello distatale e costituzionale che nell'avversione pandemica è stata un punto di riferimento sociale, fermo e sicuro". L'articolo .

A Orizzonte Scuola interviene il segretario dellaScuola, Pino: 'Sì, è vero. Un contratto siglato da una sola sigla sindacale è un 'non contratto'. Si tratta di un contratto peggiorativo ...La diffida dà tempo al MI 15 giorni entro i quali - si legge nel documento firmato dal segretario Flc Cgil Francesco Sinopoli e dal segretarioPino- Patrizio Bianchi dovrà autorizzare la ...Alta tensione tra il Ministero e i sindacati sul tema della mobilità per il personale scolastico. Mentre è questione di ore per la pubblicazione dell’ordinanza che darà il via alle operazioni (si part ...Il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi fa notare che ormai sono rimasti solo incontri formali e non c’è traccia di confronti politici di prospettiva politica. “Nel Decreto Milleproroghe ci ...